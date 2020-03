Hvězda seriálu Chirurgové čeká druhé dítě: Těhotenství oznámila fotkou s princeznou

Camilla Luddington Profimedia.cz

Šestatřicetiletá herečka je podruhé těhotná. Otce své téměř tříleté dcery si vzala teprve loni v srpnu a za chvíli z nich bude čtyřčlenná rodina. Camilla oznámila těhotenství velice stylově na svém instagramovém účtu na fotce s Disney princeznou.

„Já: Oznámím těhotenství naprosto formálně. Také já: Potřebuju princeznu!!!! No dobře... Matt a já vám chceme s velkou radostí konečně po několika měsících schovávání oznámit, že čekáme miminko. Jsme nadšení, že se naše rodina rozroste o dalšího člena a Hayden bude mít sourozence. Ano, byla jsem chvíli neaktivní na sociálních sítích, ale poslední měsíce jsem měla opravdu otřesné ranní nevolnosti (které trvaly celý den). A děkuji Popelce za to, že mi pomohla s touhle fotkou,“ napsala Luddington do svého příspěvku.