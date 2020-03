Eva Burešová řeší, co budou dělat umělci, kteří jsou kvůli nařízení vlády bez práce: Mohou hlídat děti!

Eva Burešová má řešení pro umělce bez práce. Michaela Feuereislová

"Umělci jsou bez práce. Umělci budou hlídat jiným umělcům, co točí, děti," dostala nápad mladá maminka. Možná by to ocenili nejen umělci, ale i jiní rodiče, kteří nevědí, jak naložit s dětmi při uzavření základních škol, když přitom sami do práce musejí. Potomky by mohla hlídat nějaká herečka nebo zpěvačka.

Sama Eva ovšem baby sitting neplánuje. Jednak natáčí seriál Slunečná, ale i jinak si ví rady, co s časem a uměním. "Chystáme live koncert na Instagramu. Termín vám přidáme do nejdřív," slibuje spolu s kolegou Kryštofem Tomečkem. ■