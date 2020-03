A co budeme žr*t? Muzikálové hvězdy jsou bez práce a bez výplat

Michaela a Roman Tomešovi Michaela Feuereislová

"Děláte si legraci? A co budeme žrát? Neberte nám práci," zoufá si Ondřej Bábor, hvězda muzikálu Děti ráje.

A přidávají se další. "Je opravdu málo akcí, kde se zpívá pro sto lidí. Kromě muzikálů budou rušit pořadatelé akce, na kterých jsem měla zpívat. Pro nás zpěváky je nařízení vlády obrovský problém," řekla Super.cz Míša Nosková. "Jsem ráda, že jsem si založila agenturu na pořádání svateb v zahraničí v exotice. To lidé zatím neruší," dodala Nosková, která také účinkuje v Dětech ráje i dalších muzikálových představeních.

"Oni herci nejsou tak prachatí, jak si většina lidí myslí. Vlastně jsou to obyčejní lidi, kteří pracují od rána do večera a jezdí hrát po celé republice a vracejí se domů v noci. A každý měsíc čekají, až jim cinkne výplata na účet. To není nadávání na bezpečnostní opatření. To je konstatování, že máme padáka na dobu neurčitou," říká herečka Jana Bernášková.

Finanční problém budou mít také rodiče dvou dětí, muzikálové hvězdy Míša Tomešová (28) a Roman Tomeš. (32)To samé platí například pro Jana Kříže a jeho ženu Marušku. Ti jsou také závislí na příjmech z muzikálů.

"Březen je nejproduktivnější měsíc pro všechny herce. Co jsem se bavila s kolegy, práce bylo opravdu hodně. Manžel měl jet na turné s Ewou Farnou, které se zrušilo. Navíc je před daněmi, máme platit daně. Vůbec nevíme, jak to bude. Něco našetřeno máme, ale je to samozřejmě problém. Divadlo je pro nás práce a vášeň," řekla Super.cz Tomešová. ■