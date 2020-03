Upravené fotky prý na jejím profilu nenajdete: Legendární doktorka Quinnová se nebojí ukázat, jak vypadá v plavkách

Jane Seymour vypadá v plavkách fantasticky. Profimedia.cz

„Neretušuji svoje fotky, jsem to prostě já, taková, jaká jsem,“ sdělila časopisu People a jako příklad uvedla nedávnou fotku v plavkách z dovolené v Kostarice. „Nebyla jsem ani nalíčená nebo jinak upravená. Voda mi stříkala přímo do obličeje, takže by to stejně bylo zbytečné.“

Někdejší Bond girl také dala pár rad všem ženám, které by chtěly mít stejné sebevědomí. „Vím, že je hodně lidí, kteří to prostě vzdají. Mají děti a rezignují, řeknou si, že už je jim jedno, jak vypadají nebo jestli jsou ve formě. Navíc si myslí, že lidé jako já chodí do drahých wellness zařízení, aby se udržovali, ale já nic takového nedělám.“

„Chtěla jsem jim ukázat, co se stane, když budou dělat jenom jednoduché věci. Nemusí držet speciální diety, stačí jíst střídmě, s rozumem, všeho s mírou.“ Jane sama nedá dopustit na stravu bohatou na ryby, ořechy a zeleninu. Co se týče její péče o pleť, základem je prý důkladná očista a pořádná hydratace celého těla. ■