Farna, Basiková, 4 Tenoři i další ruší turné! České hvězdy jsou bez práce

"Bohužel musíme oznámit, že se dnešní a zítřejší vyprodané koncerty 4 Tenorů v Brně a v Jihlavě nekonají na základě opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru, které zakazuje konání kulturních akcí s účastí nad 100 osob. Hledáme náhradní termíny koncertů, po jejich oznámení zveřejníme možnosti vrácení vstupného v plné výši. Děkujeme za pochopení této nelehké situace," vyjádřil se mluvčí Janis Sidovský.

Turné musí rušit také zpěvačka Bára Basiková. "Bohužel musím oznámit zrušení celého turné Nadi Válové a Báry Basikové. Kromě dnešního koncertu v Příbrami, kde budeme regulovat návštěvnost do povolených 100 osob. Je nám to všem velice líto a nemusím ani zdůrazňovat finanční ztráty všech zúčastněných, ale je pochopitelné a mělo by to tak vždy zůstat, že lidské zdraví je na prvním místě a my musíme respektovat rozhodnutí vlády ČR," prohlásil za hlavního pořadatele Pavel Filandr.

A přibývat budou další. Zřejmě bude zrušený také koncert Dana Bárty 15. dubna v divadle Archa a vystoupení dalších umělců. Ti už také dávají vědět svým fanouškům prostřednictvím sociálních sítí. Přidala se například i Ewa Farna (26).

„Drazí fanoušci, vláda pro tento okamžik zakázala akce nad 100 lidí. Týká se to každého našeho koncertu či vystoupení, spoustu lidí přichází do odvolání o práci (teď mluvím o celém průmyslu). Posílám vám v celém svém údivu hodně pozitivní energie, úsměvu, minimum strachu, který se tak rád a rychle šíří, často napáchá více zbytečné škody. Prosím, vyčkejte na více informací, zatím toho moc nevíme. Ani třeba do kdy zákaz platí. Budeme vás co nejdříve o všem informovat,“ napsala zpěvačka na Instagram a stejně se k situaci vyjádřila skupina Kryštof.

Ta ruší celé své divadelní turné. "Přátelé, kamarádi, fanoušci... Samozřejmě nás aktuální vývoj celé situace ve společnosti mrzí a její dopad na to, co pro sebe navzájem děláme. Aktuální rozhodnutí vlády respektujeme, bohužel zákaz společenských akcí přichází zrovna před startem našeho divadelního turné, které jsme nepovažovali vzhledem k nízkým kapacitám za ohrožené vývojem posledních týdnů. Nicméně teď už je jisté, že nejbližší koncerty JenomPísničkyTour neproběhnou v plánovaných termínech, ale rozhodně vás ani nás o tyto hezké společné chvíle nechceme připravit. A tak zůstáváme optimisty, jakmile to situace dovolí, budeme hledat náhradní termíny pro všechna divadla a přejeme si nejen kvůli koncertům, ať aktuální hrozba a všechna negativa s tím spojená, brzo pominou," vyjádřila se skupina. ■