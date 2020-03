Likvidace divadla, likvidace nepohodlných! Jan Hrušínský se ostře pustil do premiéra a ministra kvůli zákazu akcí

Jan Hrušínský Michaela Feuereislová

Ten ve svém divadle zavedl už před několika dny pro své diváky opatření, kdy provedl preventivní antibakteriální ochranu povrchů. Dnešní nařízení ho tudíž zvedlo ze židle.

„Likvidace Divadla Na Jezerce! Likvidace všech nepohodlných. Dnes premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli třiceti nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení. I v tak malých divadlech jako je Divadlo Na Jezerce, kde je používána dezinfekce a dodržovány všechny hygienické zásady,“ vyjádřil se ředitel divadla Jan Hrušínský na sociální síti.

Stejně jako on, i další divadla budou řešit velké ztráty. „O kompenzaci miliónových ztrát ani slovo. Evidentně kompenzovány nebudou. Možná někomu ANO. Jak jsme v kraji už celé roky zvyklí. Náklady na provoz divadla (cca 2 milióny měsíčně) jedou dál. Do Agrofertu mohou lidé chodit pracovat? Tam nákaza nehrozí? Dvě stě poslanců může chodit pracovat? Budou se zavírat hranice? Banda z Hradu, co jezdí i přes virus do Číny a po návratu se prochází po Praze, po hospodách a v centru města, to je v pořádku? Zákaz demonstrací? Stanné právo - pod hrozbou 3 miliónů pokuty! S.O.S.! Kdo už konečně zakáže šíření smrtelného viru StB?! Kdo už konečně pošle do karantény všechny Bureše a Falmery, Zemany a Klause, všechny prodejné Prchaly, schopné udělat pro prachy a pocit moci cokoli?“ napsal rozčílený ředitel divadla. ■