Těhotenské chutě s ní pěkně cloumají: Katy Perry prozradila, bez čeho teď nedá ani ránu

Katy Perry Profimedia.cz

Přiznala, že má neustále chuť na pálivé jídlo, a tabasco má prý dokonce neustále v kabelce. „Je to vážně divné, nemám vůbec ráda ostré, ale z ničeho nic chci jíst jen to.“ Kromě toho se prý může utlouct po veganských burgerech.

Katy také prozradila, proč se těhotenství rozhodla oznámit prostřednictvím klipu. „Říkala jsem si, že buď to udělám teď, nebo to vyjde najevo nějak bláznivě,“ doplnila.

Poté, co oznámila těhotenství, odebrala se Katy do Austrálie, kde koncertovala, aniž by musela skrývat bříško. Jen několik dní po oznámení také bohužel zesnula zpěvaččina babička Ann Pearl Hudson (✝99). ■