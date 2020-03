Kvůli koronaviru přijde týdně o 3 milióny! Producent Janeček ruší představení muzikálu Čarodějka

František Janeček Michaela Feuereislová

"Jde o životy statisíců lidí, možná miliónů. Souhlasím s tím. Divadlo mám rád, je to kus mého života, ale mám zdravý rozum. Zdraví lidí je daleko důležitější. V okamžiku, kdy se to takovou rychlostí šíří a lidé umírají, je to nebezpečné. Pokud to pomůže, je v pořádku, že toto rozhodnutí vlády přišlo," řekl Super.cz producent František Janeček, který jen na tržbách přijde týdně o zhruba tři milióny korun.

Diváci však o představení nepřijdou. "Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a budou vyměněny za lístky na náhradní termíny," dodal producent. Vláda nakonec ve středu vyhlásila nouzový stav, a tak divadlo bude zavřené nejméně měsíc. ■