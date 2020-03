Muzikálové hvězdy budou řešit existenční problémy! Kvůli koronaviru jsou od dnešního dne bez práce

Divadla ruší svá představení. Michaela Feuereislová

Pro řadu muzikálových zpěváků je to doslova existenční problém. Pro mnohé z nich je to jediná obživa. Bez divadelního honoráře jsou bez příjmů.

"Veškerá představení podle aktuálního hracího plánu Divadla Broadway se z důvodu nařízení vlády od dnešního dne až do zpětného odvolání ruší. Zakoupené vstupenky do Divadla Broadway zůstávají v platnosti a budou vyměněny po dohodě s obchodním oddělením na náhradní termíny," řekl Super.cz mluvčí divadla Stanislav Běle.

Stejný postup platí i u Národního divadla v Praze. "V souvislosti s rozhodnutím vlády Národní divadlo ruší plánovaná představení od úterý 10. března 2020. Podrobnosti vracení vstupného, respektive změny termínu návštěvy inscenace zveřejníme brzy," zní vyjádření divadla.

"Samozřejmě nehrajeme. Další postup budeme vědět kolem dnešní druhé hodiny odpolední," řekl Super.cz mluvčí divadla Kalich Jaroslav Panenka.

Muzikál Děti ráje a také muzikálová představení v brněnském Bobycentru v produkci Carousel Production se zatím neruší. "Premiéra muzikálu Děti ráje, který se po pěti letech vrací do Prahy, je naplánována na 16. duben. Vstupenky na plánovaná představení v tuto chvíli zůstávají v platnosti. Respektujeme nařízení vlády České republiky platné od dnešního dne až do odvolání a budeme postupovat dle jejího dalšího pokynu. Vzhledem k tomu, že premiéra je naplánována za více než měsíc, budeme očekávat další vyjádření vlády. Pokud by zákaz akcí nad 100 lidí měl pokračovat, samozřejmě to budeme respektovat. Vstupenky budou vyměněny na náhradní termíny," řekla Super.cz za produkci divadla Jája Klíčová.

"To samé se týká plánovaných muzikálových představení, které uvádíme v brněnském Bobycentru od 3. dubna," dodala.

K rušení představení se na sociálních sítích vyjádřilo i vedení Hudebního divadla Karlín: "Všichni chápeme, že jsme v situaci, kterou nemůžeme ovlivnit. Mrzí nás, že vás nemůžeme v tuto chvíli přivítat v našem divadle na představeních, na která jste se těšili. Uvědomujeme si závažnost situace a respektujeme rozhodnutí vlády. onechte si prosím vaše vstupenky, o divadelní zážitek ani o vaše peníze rozhodně nepřijdete, po skončení opatření vám vstupenky vyměníme! Sledujte prosím náš web, Facebook a Instagram, kde Vás budeme průběžně aktuálně informovat o dalším vývoji a postupu."