Lucie Bílá ruší turné. Video: Instagram, L. Bílé

Slovenské turné měla Bílá odstartovat už ve středu. Fanouškům zpěvačka poslala dojemný vzkaz.

„Myslím si, že jste asi už zaregistrovali, že na Slovenku zasedal krizový štáb, který rozhodl, že se na 14 dní ruší všechny kulturní akce, to znamená, že moje turné na Slovensku nebude, ale není to z mého rozhodnutí, to je důležité říct. Já se svým týmem udělám všechno pro to, abych vám všechny koncerty nahradila v náhradním termínu,“ slíbila Bílá, jež varovala před panikou.

„Moc na vás myslím, myslela jsem si, že budu zpívat, i kdyby vás v sále bylo jen pět, ale proti rozhodnutí vlády jít nemůžu. Chci vám jenom říct, že vás strašně moc objímám. A i tady v Čechách, nepropadejme panice,“ apelovala zpěvačka, která fanouškům slíbila, že jim klidně zazpívá přes sociální sítě.

„Ono přeci neprší pořád, všechno bude určitě dobré a zase zasvítí sluníčko a ten syčák půjde někam do háje. Kdyby vám bylo ouvej, já vám budu klidně zpívat na instáči, hlavně se nebojte, bude to určitě brzy zase dobrý,“ uklidňovala fanoušky Bílá.

Momentálně je v ohrožení i zpěvaččino české turné, které má začít 25. 3. koncertem v Brně. I česká vláda totiž kvůli koronaviru zakázala pořádání kulturních akcí nad sto lidí. A to do odvolání. ■