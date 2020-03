Od cvičení ji neodrazuje těhotenství ani epidemie. Po porodu se chce Šeredová brzy dostat do původního stavu

Alena Šeredová chce vypadat k světu i po čtyřicítce a třech dětech. Foto: Instagram A.Šeredové

Do fitka vyráží kráska, která na Miss World v roce 1998 skončila na čtvrtém místě, už řadu let každý všední den cvičí a své rituály nemění ani nyní, když pod srdcem nosí holčičku. „Ve všední dny cvičím pilates a chodím do posilovny. A o víkendech se psem chodíme na svižnější procházky,“ svěřila se Super.cz Alena, která kvůli koronaviru rozšířeném v oblasti, kde žije, musela lehce změnit návyky: „Teď se mi podmínky kvůli koronaviru zhoršily, tak spíš cvičím doma.“

Pro Šeredovou je důležité udržovat se ve formě během těhotenství, a to možná ještě více než předtím. „I kvůli porodu, který je fyzicky náročný, být ve formě pomůže. Důležité je to i pro období po porodu, aby se tělo vrátilo co nejrychleji zpět do ,původního stavu’,“ říká Alena.

Ptali jsme se jí, jaký druh pohybu vyznává. „Pilates, fitko, chůze... Dělám pořád to samé. Jen vynechávám některé cviky,“ prozrazuje Alena Šeredová. ■