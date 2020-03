Těhotnou Šeredovou uvěznil koronavirus v Itálii. Bereme to sportovně, říká modelka

Se svými syny se musí těhotná kráska učit doma, a to i tělocvik. Michaela Feuereislová

Šeredová kupodivu ani na chvíli neuvažovala, že by se ze svého druhého domova přemístila se syny a partnerem Alessandrem Nasim například k rodičům do Čech. Vysvětlila nám své důvody. „Nejenže by to pro mě bylo velmi složité se ze severní Itálie do České republiky dostat, ale pak být ještě dva týdny v domácí karanténě mi moc volnější nepřijde. Navíc by mě stresovalo, že kdybychom náhodou ten virus v sobě měli, já bych ho přivezla domu rodičům, kteří vzhledem ke svému věku jsou již v rizikovější skupině. To bych si neodpustila.“

Nyní už by Alena ani neměla jak přijet, vláda v pátek uzavřela české hranice.

Společenský život v Turíně je oslabený, je zavřená většina institucí včetně škol, což ovlivňuje chod rodiny. „Škola je zavřená, veškeré aktivity jsou zrušené. To, že děti nemají povinnost a jsou celý den doma, je pro rodiče trochu náročnější. Já jsem ale přesvědčená, že takováto opatření jsou důležitá, takže to bereme sportovně. Věřím, že pokud ta preventivní nařízení budou všichni dodržovat, tak se situace rychleji uklidní,“ popisuje Alena aktuální situaci.

Alenini synové Louis Thomas (12) a David Lee (10) ale nemají volno, jak by se mohlo zdát, modelka se jim musí nyní ještě o to více věnovat. „Kluci mají školu online. Takže každé ráno se musí přihlásit a mají různé úkoly nebo mají live stream s učitelem. Jejich škola je v tomto hodně zodpovědná, takže mají i online tělocvik. Z fotbalu jsme také dostali program, jak doma trénovat a co dělat,“ říká Šeredová a jedním dechem dodává: „Pro nás je to trochu lehčí, protože žijeme v domě se zahradou. Úplně si nedovedu představit, jak to probíhá u rodin, které žijí v bytě.“

Alena musí být opatrnější hlavně proto, že čeká miminko. „Ale doktor mě ujistil, že bych se s ohledem na těhotenství neměla obávat více,“ říká klidným a vyrovnaným hlasem Alena Šeredová. ■