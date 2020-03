Alena Šeredová exkluzivně o těhotenství: Do jisté míry mohu být ženám inspirací

Alena Šeredová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram A. Šeredové

Alena přišla do jiného stavu ve věku, kdy většina žen už sen o miminku vzdává. Potomek byl ale plánovaný. „V mém věku, kdybych ho neplánovala, tak už bych moc dobře věděla, jak tomu zabránit,“ uvedla s humorem sobě vlastním kráska a dodala: „Těhotenství bylo v plánu delší dobu. Nešlo to ale zas tak rychle.“

Mezi prvním těhotenství a tím aktuálním, uplynulo dvanáct let. Šeredová svůj aktuální stav přirovnává právě k tomu prvnímu. „Zcela upřímně si to od posledního těhotenství tolik nepamatuji, tak jsem si přečetla znova stejné knihy. Vidím rozdíl v energii, které mám méně. Není to asi jen těhotenstvím, ale i tím, že mám doma dva skoro puberťáky. Ti mi někdy dávají zabrat,“ říká otevřeně Alena, která své předchozí porody nepociťuje jako nějakou zvláštní výhodu. „Přistupuji k tomu trochu jinak, víc s nadhledem. Zase jsou ale jiné věci, které teď víc řeším. Takže je to takové vyvážené.“

Syny Louise Thomase (12) a Davida Lee (10) má česká kráska se svým prvním manželem, fotbalovým brankářem Gianluigim „Gigi“ Buffonem, se kterým se pohádkové manželství nakonec rozpadlo. Mnoho žen by mohlo vnímat její aktuální vztah s dědicem impéria Fiat Alessandrem Nasim, jako splnění dalšího snu.

Má Alena pocit, že by mohla být pro jiné ženy inspirací a zosobněním naděje? „Nevím jak to říci, aby to neznělo úplně narcisticky. Do určité míry inspirací ženám jsem. Často mi chodí osobní zprávy s příběhy, čím si jiné ženy prošly, a jak jsem jim svým příběhem pomohla to lépe zvládnout. Nejsem ale první a bohužel ani poslední, kdo si tímto prošel.“

I přes pokročilou fázi těhotenství je Šeredová stále velmi aktivní. Spíš než výběru výbavičky se věnuje přípravě nového obydlí. „Budeme se stěhovat do nového domova, takže teď je prioritiou dokončit dům a přestěhovat se. Místo výbavičky vybírám dlažbu. Mam ještě hodně věcí po klucích, takže případně mohu využít to. Holka má ale smůlu, že se kluci narodili v zimě, tak něco pořídit musím, aby se v tom nepařila,“ říká se smíchem v hlase Alena Šeredová.

Další informace ohledně jejího těhotenství, pohlaví miminka, ohrožení koronavirem, nebo cvičení, přineseme v dalších reportážích. ■