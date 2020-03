Dáda Patrasová, jak ji neznáte: S tímhle fešákem dře zpěvačka ve fitku, aby jí to slušelo v plavkách

K pohybu má Dáda blízko, jako malá se věnovala gymnastice.

„Snažím se cvičit pravidelně dvakrát týdně, když nemám práci,“ svěřila se nám Dáda po tréninku ve fitku. Aby se dostavily kýžené výsledky, využila pomoci profesionálního trenéra a přiznává, že cvičení s ním má velké výhody. „Je to rozhodně motivace, protože když sem jdu sama, tak jsem se sebou hned hotová,“ směje se zpěvačka.

Přestože k pohybu přidala i změnu jídelníčku, sem tam si ráda zahřeší. „Sladké nejím, ale občas nějakou tu zmrzlinku,“ culí se Dáda Patrasová. Zdokonalit svou postavu a životosprávu se rozhodla nejen kvůli sobě, ale také kvůli mladšímu partnerovi Vitovi, který žije v Itálii. Co říká její láska na urostlého svalovce, který s ní pravidelně cvičí? „Trenéra ještě neviděl, ale teď ho uvidí,“ konstatuje zpěvačka během rozhovoru s úsměvem.

Ostatně nejen Vito, ale i osobní trenér Pavel Šalitroš může být na Dádu právem pyšný. „Nabyla trochu svalové hmoty a zhubla přebytečné tuky. Vypadá o deset let mladší,“ prozradil nám sympatický fešák, který má s trénováním známých tváří zkušenosti. V rámci jeho charitativního projektu mu pod rukama prošla moderátorka Michaela Ochotská (35), herec Jakub Kohák (45), ale i pánové z jiných oborů, jako například Andrej Babiš nebo pornoherec Robert Rosenberg (45).

Bývalý fitness model zavzpomínal na své první setkání s Dádou. „Na jednom z večírků jsem ji viděl a řekl si: ,Ta Dáda vypadá opravdu dobře, tak to pojďme ještě posunout.' Je to velice dobrá klientka. Změnila celkový životní styl a myslím, že to je vidět,“ pochvaluje si spolupráci Pavel.

Možná, že spolu tihle dva časem vymyslí i jiný program než pouze cvičební. Modrooký svalovec se totiž kromě trénování zabývá i herectvím a zpívá v české revivalové kapele Rammsteinů. ■