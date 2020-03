Nikola si během Výměny změní účes a setká se s babičkou, které svěří své trápení. Video: TV Nova, Super.cz

Přesto, že pár spolu žije devět let a vychovává dvouletou dceru Leontýnku, jejich vztah je jako na horské dráze, a to je důvod, proč se do pořadu přihlásili. Patrik Nikolu prý neustále cepuje a nadává jí. Naopak druhý pár Nikol (24) a Andrej (28) bez sebe nedají ani ránu a potřebují si vyzkoušet, jestli bez sebe deset dní zvládnou. Jsou na sebe a syna Ondru (13 měsíců) hodně fixováni a prakticky se od sebe nehnou.

Andrej po pár dnech výměny nepřehlédne, že jeho náhradní manželka Nikola není psychicky vyrovnaná, a naopak působí vyřízeně, zdeptaně a má nervy na pokraji zhroucení. Později zjistí, že ji partner v minulosti fyzicky napadl a slovní přestřelky jsou u nich na denním pořádku. Produkce nakonec psychicky rozložené Nikole domluví schůzku s její babičkou. V ten moment Nikola neudrží slzy a rozhodne se své nejbližší se vším svěřit.

„Já se úplně bojím přijít domů. Babi, on mi před výměnou řekl, že by mě nejradši vyhodil z okna. Co mám dělat? Nemám kam jít s holkou,“ ptá se babičky zoufalá Nikola.

Podívejte se ve videoukázce na emotivní setkání. ■