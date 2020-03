Dolly Parton (74) chce po 42 letech znovu na obálku Playboye: Prsa jsou ostatně pořád stejná, říká

Dolly Parton Profimedia.cz

Dolly Parton (74) naposledy pózovala pro pánský časopis Playboy v roce 1978. Čtyřicet dva let poté by si focení ráda zopakovala - u příležitosti 75. narozenin. Ty oslaví v lednu příštího roku. O svých tužbách promluvila v pořadu 60 minutes Australia.

„Podívejte, dělala jsem Playboy před mnoha lety. Napadlo mě, že by to byla docela bomba, kdyby do toho šli - nevím, jestli půjdou - a mohla bych se v pětasedmdesáti objevit na obálce,“ nechala se slyšet.

Na obálce ikonického čísla z října 1978 se objevila jako dvaatřicetiletá s typickými oušky a v korzetu, který dodal důraz jejímu dekoltu. Dolly by se dokonce nebránila stejnému outfitu. „Možná bychom ho mohli použít. Prsa jsou ostatně pořád stejná,“ zažertovala o pověstných silikonech.

Legenda americké country muziky stále koncertuje a v pracovním tempu nemá v plánu polevit. „Odchod do důchodu neplánuji,“ nechala se slyšet v pořadu. Kdo ví, čeho všeho se od Dolly tedy ještě dočkáme. ■