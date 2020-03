Pořád ví, jak nažhavit fanoušky: Kylie Minogue (51) vystrčila zadeček ve svůdné póze

Kylie Minogue Profimedia.cz

Kylie randí s Paulem Solomonsem, s nímž se seznámila v únoru 2018. V dubnu téhož roku už potvrdili vztah. Po boku svého partnera zpěvačka jenom září. „Kdo říká, že po padesátce nemůžete zažít pořádnou romantiku? Speciálně pokud najdete svou pravou lásku. Jsem velmi šťastná a vděčná za to, co mám. Opravdu je o mě dobře postaráno,“ sdělila nedávno britskému serveru The Mirror.

Přestože z ní zamilovanost nadále jen prýští, střeží si Kylie své soukromí, jak jen to jde. „Když máte něco tak cenného, snažíte se o to dobře pečovat,“ svěřila magazínu Stella. ■