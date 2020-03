Aňa Geislerová je v jednom kole: Točila roli Olgy Havlové i Boženy Němcové

Aňa Geislerová nevyrážela na společenské akce, protože stále natáčela. Super.cz

"Natočili jsme pro Českou televizi Boženu Němcovou, pak to byl film Havel a předevčírem jsem dotočila pohádku O vánoční hvězdě," vypočítala, v jakých projektech se na ni můžeme těšit, a to v hlavních rolí. V Havlovi hraje Olgu Havlovou, v Boženě Němcové spisovatelku ve starším věku. Jako mladou ji ztvárňuje Anna Kameníková.

"Z nominace jsem měla radost, protože vždycky potěší, že se někdo shodne, že vám něco vyšlo a povedlo se vám to. Už i to je pro mě dobrý, a neříkám to s nějakou falešnou skromností. Strašně si toho vážím, i když přiznávám, že bych si toho Lva nejradši odnesla. Ale v té kategorii jsme všichni strašně šikovní. A užiju si ten večer, ať už to dopadne jakkoli," svěřila ještě před předáváním, kdy nakonec mezi oceněnými neskončila.

Probrali jsme i to, jak se nám i Aně líbí, jak se na slavnostní předávání ocenění v posledních letech, kdy se filmový svátek koná v Rudolfinu, všichni krásně obléknou, včetně mužů. "Ty roky v Lucerně měly také něco do sebe, mělo to svoji atmosféru. Všichni rosteme, učíme se a zlepšujeme se, ale bez minulosti bychom nebyli," mínila.

"Tenhle prostor mám ráda, líbí se mi, má v sobě krásu, historii a důstojnost. A co se toho oblékání týče, tak chválím. Já jsem nejvíc spokojená. Ženské si dají vždycky záležet, ale chlapi ve smokinzích, to je prostě nejkrásnější. Všem to strašně sluší," rozplývala se Aňa, která sama zvolila stříbrnou róbu od návrhářek Chatty doplněnou šperky Cartier. ■