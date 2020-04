Tonya Graves začala řešit módu: Nosí výrazné šaty i obroučky brýlí, účes jí tvoří nigerijský kadeřník

Tonya Graves nemá oblékání na velké akce jednoduché. Super.cz

Zpěvačka Tonya Graves (50) měří sotva metr padesát a už to ji v oblékání dost omezuje, co se rób na akcích vyžadující black tie týče. Jednoduché pro ni není ani to, že si musí poradit se svými typickými černošskými vlasy, ani to, že nosí dioptrické brýle, které nenahrazuje kontaktními čočkami.