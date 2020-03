Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek Profimedia.cz

Miloslav Šimek se s Jiřím Grossmannem (✝30) seznámil v roce 1960, když v Divadelním klubu Olympik připravoval uvedení hry Polotrapno, kterou napsal společně s publicistou Vladimírem Bystrovem. Potřeboval kapelu a Grossmann se mu přišel ukázat s tím, že hraje na trombón. Okamžitě si padli do oka, a ještě než je oba povolali na vojnu, napsali společně několik her.

Zlatá semaforská éra

Po návratu do civilu se dali znovu dohromady a v roce 1967 přišlo pozvání od Jiřího Suchého (88) do první ligy - do Divadla Semafor… V něm se uvedli parodií na školní akademie, kterou nazvali Besídka zvláštní školy. Po ní přišla řada dalších úspěšných inscenací.

Jejich popularita dosáhla vrcholu po srpnu 1968, kdy ve svých pořadech dělali drsnou politickou satiru, a nebrali si při tom žádné servítky. „Vždycky nám šlo především o to diváka rozesmát,“ zmínil Šimek při jedné příležitosti. A nutno dodat, že se jim to opravdu dařilo.

Oba milovali stejný druh inteligentní zábavy, vyznávali recesi, parodii, černý humor i hru se slovy. Jsou také autory mnoha povídek, ve kterých stvořili řadu nesmrtelných hlášek. Tou nejznámější je zřejmě „Nechci slevu zadarmo“, kterou v povídce Exkurze do zoo pronese profesor Zelí.

Humor s novými kolegy

Nebylo jim ale dopřáno moc času. Jiří Grossmann bojoval s vážnou Hodgkinovou nemocí, které v roce 1971 podlehl. Po jeho předčasné smrti chtěl Šimek všeho nechat a jít zase učit. Naštěstí si ale našel nového jevištního partnera Luďka Sobotu (76), kterého časem doplnil i Petr Nárožný (81).

„Skvěle mi organizoval život. Když jsme spolu psali, já vymýšlel fóry a on k nim pointy. Přesně určil, od kdy do kdy se bude pracovat, a kdy půjdeme pinkat tenis. Jako bývalý učitel mě vlastně vedl. Navíc byl velmi pracovitý,“ řekl o Šimkovi Luděk Sobota.

Pak začal Šimek spolupracovat s Jiřím Krampolem (81), ale jejich společný humor sklouzl na estrádní úroveň, což vyvolávalo neshody s Jiřím Suchým. Následovala výpověď ze Semaforu a Šimek poté založil Divadlo Jiřího Grossmanna, kde působil se Zuzanou Bubílkovou (67). Společně také na TV obrazovkách tepali českou politickou scénu.

Osvícený diktátor

Miloslav Šimek by letos oslavil osmdesátku - narodil se 7. března 1940. Už jako dítě měl rád humor Voskovce a Wericha a poslouchal jejich desky. Ve dvaceti letech se vsadil, že napíše komické pásmo. A dokázal to. Vzděláním byl učitel češtiny a dějepisu. Učitelé obvykle bývají akurátní a pedantští, a přesně to byl i jeho případ. Vždycky muselo být po jeho, každopádně jeho spolupracovníci se shodují, že se k nim choval laskavě a vstřícně. Byl to prý takový „osvícený diktátor“.

Mistr humoru byl ženatý, s manželkou Magdalenou měl tři dcery. Rodina trávila volný čas na chalupě v jižních Čechách, kde to měl rád. On sám vyznával zdravý životní styl: nepil a nekouřil, sportoval a hrál tenis.

Zákeřná nemoc si ho ale nakonec našla - stejně jako předtím jeho parťáka Jiřího Grossmanna. Šimek měl mnohočetný myelom, který zmutoval do akutní leukemie. 16. února 2004 nás opustil navždy. ■