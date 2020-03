Hana Soukupová Michaela Feuereislová

Nyní si dá česká topmodelka, známá mj. z reklamy na minerálku, zase na nějaký čas modelingovou pauzu. Hanka na sociální síti oznámila, že je těhotná a s manželem Drewem Aaronem se těší na třetího potomka. Hanka těhotenství oznámila snímkem, na němž ukázala zvětšující se bříško, na které se dívají její dvě děti, syn Finn a dcera Ella.

Soukupová žije s rodinou na Mallorce, kde vlastní luxusní sídlo obklopené zelení. „Máme velkou zahradu, kde toho pěstujeme opravdu hodně. Nejlepší je to pro děti, které ráno vyběhnou do zahrady a přinesou košík plný zeleniny a ovoce. Pokaždé z toho něco uděláme, je to super,“ vyprávěla nám před časem Hanka. ■