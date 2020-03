Takhle dress code na Lvy nevypadá: Krásná herečka Eliška Křenková to s volbou róby nevychytala

Eliška Křenková na cenách Český lev Super.cz

Méně je někdy více, ale v tohle případě to neplatí. V tom, že dress code black tie, který byl určený na slavnostní vyhlašování filmových cen Český lev, nedodržela loňská vítězka v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli, která byla letos opět na cenu nominovaná díky filmu Tiché doteky, Eliška Křenková, se shodli téměř všichni.

"Loni jsem byla nervóznější, ale letos nejsem, protože jsem dost přesvědčená, že to nedostanu. Ale doufám a pevně věřím, že se Lev dostane do dobrých rukou," svěřila nám ještě před zahájením Eliška, která je sama členkou České filmové a televizní akademie díky tomu, že Českého lva za film Všechno bude loni dostala. "Mám to letos volnější," krčila rameny.

Volnější, tedy spíš uvolněnější, byl i její model. "To tak vzniklo inspirací mě a Hany Zárubové. Hlavně tedy Hanky," řekla nám Křenková, která zanedlouho představí další film, fantasy pohádku Princezna zakletá v čase. Tam by se možná tyhle šaty hodily víc. ■