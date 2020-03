Alena Doláková měla další obří výstřih na Českém lvu. Super.cz

Alena v růžových šatech s výstřihem až k pasu zaujala hned při příchodu do Rudolfina, kam dorazila mezi prvními. "Tenhle můj outfit je ze second handu, ne od nějaké drahé značky nebo návrháře," podporuje udržitelnost v módě herečka. "Udrží to planetu i prsa, a to je základ," dodala se smíchem a ujistila nás, že ňadra měla podlepená, takže nehrozilo, že by něco vypadlo.

Mimochodem, sytě růžová barva, kterou zrzky moc často nenosí, foyer i prostor před foto stěnou pořádně rozzářila. "Chtěla jsem změnu. Pořád nosím černou, modrou, zlatou nebo zelenou, tak jsem si řekla, že není důvod nezkusit něco jiného," mínila Alena. ■