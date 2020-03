Václav Marhoul byl z ocenění filmu Nabarvené ptáče upřímně překvapený. Super.cz

Když vstupoval jeho film Nabarvené ptáče do kin, byl režisér Václav Marhoul značně pesimistický, co se návštěvnosti v českých kinech týče. A to, že podcenil českého diváka, nám přiznal poté, co jeho film naprosto ovládl udílení cen České filmové a televizní akademie.

Výpravný snímek režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče si odnesl celkem devět sošek Českého lva v technických i hlavních kategoriích nejlepší film a režie.

"Musel jsem se srovnat s tím, jak hluboce jsem se mýlil. Skutečně jsem si to myslel a nevěřil jsem tomu, ale my jsme minulý týden překročili hranici 101 tisíc diváků v kinech, což je v tomhle žánru u takhle těžkého filmu něco naprosto neuvěřitelného," řekl Super.cz.

"Je to absolutně úžasné a dnešní cena za režii je taky něco, co jsem nečekal. Přísahám, že nehraju falešně skromného. Není to ani tak o podceňování diváka, ale nám filmařům se poslední dobou podařilo dostat je z kin pryč, přestali na tyhle filmy chodit, čekali na ně až v televizi. Není to o tom, že by byl český divák hloupý, ale určitá část prostě přestala chodit do kina," vysvětloval.

"Ale stalo se, že diváci do kina přišli a všem se omlouvám, že jsem se tak hluboce mýlil. Sypu si popel na hlavu a opravdu se upřímně omlouvám," dodal a prozradil, že ocenění si postaví na poličku vedle další ceny za režii, kterou dostal v Indii na festivalu v Kalkatě. "Český lev bude stát vedle bengálského tygra," svěřil. ■