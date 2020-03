Petr Kolečko měl jako doprovod na Českém lvu maminku. Super.cz

Jeho partnerka, modelka Aneta Vignerová (32), teprve před dvěma týdny porodila , takže scenáristovi a režisérovi Petru Kolečkovi (35), který byl na cenách Český lev nominován za televizní seriál Most!, logicky doprovod dělat nemohla. V období šestinedělí se věnuje hlavně jejich synovi Jiřímu.

Dáma, kterou měl po svém boku, byla jeho maminka, tedy Anetina tchyně, která tak významnou společenskou událost navštívila poprvé. "Poprvé jsem byla i v Pařížské vybírat šaty a dostalo se mi ponaučení, jak správně vyslovit jméno návrhářky Elisabetty Franchi, kdyby se mě někdo zeptal," svěřila s úsměvem. Večer si užila o to víc, že její syn Českého lva získal.

Přitom měl Petr Kolečko jisté pochybnosti, a to i o důležitosti právě televizní kategorie. "Tady jde hlavně o filmy," mínil. "Ale jasně, že bychom byli rádi, kdybychom to vyhráli. Kdyby ne, svět se nezboří, ale když vyhrajeme, víc si to užijeme," doplnil ještě před přímým přenosem, po němž už mohl oslavovat ostošest. ■