Tereza Ramba je 5 měsíců po porodu jako proutek: Čerstvé držitelce Českého lva mateřství prospívá

Tereza Ramba vypadá pár měsíců po porodu nádherně. Super.cz

Není úplně jasné, kdy přesně herečka Tereza Ramba (30) porodila, protože to prozradila až pět nebo šest týdnů poté. Mělo by to být ale zhruba pět měsíců. A za tak krátkou dobu už je zase na své váze.