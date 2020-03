Lucie Smatanová Michaela Feuereislová

Modelka Lucie Smatanová (34) je zoufalá. Nemůže se z Rakouska vrátit do Itálie , kde žije, a protože by ji v Česku čekala také karanténa, nemůže ani sem. Italská vláda dala do karantény celou Lombardii, tedy 16 miliónů lidí a dalších 14 provincií.

"Nemůžu do České republiky ani domů do Itálie. V Čechách bych musela být v karanténě a nemusela bych stihnout další nasmlouvané práce v Rakousku a Německu," řekla Super.cz Lucie, která se z Rakouska přesunula do Německa, kde žije její otec.

"Jsem teď v Německu u taťky. Včera jsem přijela, zůstanu tu týden. Dohromady to budou dva týdny, co jsem pryč z Itálie, tak zjistím u své lékařky, zda v pohodě můžu přijet do České republiky a nebudu muset do karantény. Pracovně by to pro mě byl problém," vysvětluje.

Dlouho se také neviděla se svým italským přítelem Gabrielem. "Žije v oblasti Piemont, takže snad to nějak vymyslíme a uvidíme se, už jsme se neviděli dva týdny. Nejdřív jsem byla ve stresu, abych se dostala z Milána pryč, a teď zase nebudu moct zpátky domů. Doufám, že bude brzy teplo a snad se tím i virus zničí," dodala Smatanová. ■