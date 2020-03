Vyrostla jí prsa, tak je přišla ukázat: Veronika Arichteva v šatech s obřím výstřihem promluvila i o těhotenství

Veronika Arichteva měla obří dekolt, prsa si ani nepodlepila. Super.cz

"Užívám si, že mám prsa, jaká jsem nikdy neměla," připustila Verča. To, že by se jí ňadra nalila díky těhotenství, ovšem popírá, i když v divadelních kuloárech tato informace koluje. "Už se mi to nechce vyvracet. Už je to trapný. Prostě se mám dobře. Je to vidět nejen na prsou, ale taky na zadku, na rukou a na obličeji," řekla nám Arichteva, která ale připouští, že miminku s manželem, režisérem Biserem Arichtevem, by se nebránila. "Třeba za měsíc zjistím, že těhotná opravdu jsem," krčila rameny.

Na slavnostní večer vyrazila díky tomu, že jí odpadla práce, takže proto se chystala tak na kvap. "Je to divný, že herečka, která nenatočila žádný film, se jde podívat na předávání cen. Ale když byla ta příležitost, využila jsem toho a přišla se manželem a kamarádkou Danielou Písařovicovou podívat," vysvětlila. ■