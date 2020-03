Viděli jste na chlapovi menší plavky? Těžko! Jeden z nejvíce sexy mužů Česka předvedl nejen neuvěřitelný pekáč buchet na břiše

Jakub Kraus Foto: archiv J. Krause

Poslední dovolená před porodem jeho manželky Evy. Muž roku 2015 a pátý nejkrásnější muž ze světové soutěže Mister International Jakub Kraus vyrazil ještě před pandemií koronaviru se svojí ženou do Miami a také do Mexika. A ukázal, že i když od jeho triumfu v Muži roku uběhlo již pět let, stále má parádní postavu.