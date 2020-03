V 8. měsíci pózovala fotografovi hvězd: Ornella Koktová odhalila těhotenské bříško

Ornella Koktová Foto: Jakub Ludvík

Ornella neví na sto procent, jaké pohlaví bude mít jejich druhý potomek. S největší pravděpodobností to ale bude opět chlapeček. "Vždycky se natáčí tak, že to není úplně jasné. Ale lékař nám řekl, že pokud to není pupeční šňůra, bude to kluk," řekla Super.cz Ornella.

V těhotenství přibrala sedmnáct kilogramů. "Je to náročnější než to první. Ale to, myslím, bude i věkem. Už se těším, až budeme doma čtyři a bude to za mnou. Ten konec těhotenství už není o užívání si," dodala Koktová. ■