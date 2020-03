Jak to celé začalo? Těhotná Ornella zavzpomínala na seznámení s manželem Pepou Koktou

Ornella a Josef Koktovi čekají druhé společné dítě. Foto: Jakub Ludvík

V květnu to bude devět let, co se Ornella (27), tehdy ještě Štiková, seznámila se svým nynějším manželem Josefem Koktou (62). Jiskra tehdy přeskočila během společného oběda. „V životě by mě nenapadlo, jak se může ‚zvrhnout‘ jeden pozdní oběd v centru Prahy,“ usmívá se dnes Ornella.