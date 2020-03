Fanoušci se zamilovali do nejnovější fotky Harryho a Meghan. Jako z filmu, rozplývají se

Harry a Meghan na snímku, který obletěl svět. Profimedia.cz

Snímek byl pořízený poté, co vévodský pár dorazil k Mansion House v centru Londýna, a pod deštníkem se vydal vstříc fotografům. V tu chvíli se na sebe Harry a Meghan usmáli a „záběr jako z filmu“, jak o něm diskutují lidé, byl na světě.

„Jen v pojetí Harryho a Meghan může být deštivý den tak romantický“ nebo „Na základě tohoto snímku by mohl být napsaný román“, komentují fanoušci.

Fotograf Samir Hussein, jenž na místě fotil a manželský pár v láskyplném gestu zachytil, uvedl: „Je to jedna (fotka) z milionu, kdy se propojí vše, co si jako fotograf můžu přát - perfektní načasování, skvělé světlo, silná symbolika a skvělé subjekty, to vytvořilo magický snímek, na který jsem velmi pyšný.“

Snímek Samira Husseina

Pár měl namířeno na akci Endeavour Fund Awards, kde se oceňovali nemocní a zranění vojáci a vojačky, jež fond podporuje v návratu do aktivního života. ■