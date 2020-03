Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

Zpěvačka Tereza Kerndlová (33) vyrazila za sluncem a ne zrovna daleko. Zatímco hvězdy ještě vyrážejí k moři do exotiky, ona si užívá ve své milované Marbelle. Na jihu Španělska je již více než dvacet stupňů a jasno. Není tak divu, že Tereza se na místní pláži svlékla do plavek.

"Dnes vysluněná sobota," napsala k sexy snímku v bikinách zpěvačka. V Marbelle rodina Kerndlové vlastní apartmán, a tak může vyrážet načerpat energii, kdykoli jí to práce dovolí. "Není to Miami, není to exotika, ale je tu fajn. A koronavirus tu taky zatím není," dodala Kerndlová.

Ve Španělsku je v tuto chvíli (9.3.) přesně 674 nakažených koronavirem, na jihu Španělska jsou hlášeny případy také. ■