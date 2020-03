Valérie Čižmárová Foto: ČTK/Mášová Petra

Mladší generaci jméno této zpěvačky možná nic neříká, ale v 70. letech minulého století patřila k největším hvězdám československé pop music. Pamětníci si určitě okamžitě vybaví její největší hit Léta letí. Šestnáctiletá slečna z východoslovenských Michalovců vtrhla do světa šoubyznysu jako vítr a okamžitě válcovala hudební pódia. Však o ní také jeden z kritiků napsal, že hlas by jí mohla závidět i Věra Špinarová (†65).

Valérie Čižmárová (29. 1. 1952 – 7. 3. 2005) měla také udivující jazykový talent. Když šla v šesti letech do školy, neuměla slovensky, protože doma se mluvilo výhradně maďarsky. Handicap ale brzy překonala. Stejně tak to měla s češtinou - po příjezdu do Prahy se během jediného týdne naučila mluvit plynně česky. Perfektně ovládala také němčinu a nazpívala v ní několik písní.

V 16 letech hvězdou Rokoka

Když jí bylo čtrnáct, napsala swingovému klavíristovi Otakaru Krásenskému, že by si chtěla zazpívat s jeho orchestrem. Souhlasil a zjistil, že tahle dívenka s nevšední barvou hlasu má opravdu mimořádný talent. Čižmárová se začala postupně účastnit pěveckých soutěží a nakonec zamířila do Prahy. Šéf Divadla Rokoko Darek Vostřel (†63) zrovna hledal náhradu za odcházející Martu Kubišovou (77) a Helenu Vondráčkovou (72) a temperamentní plavovláska mu padla do oka. Kvůli hudební kariéře sekla Čižmárová se studiem na gymnáziu, což velmi těžce nesla její maminka s babičkou. Nakonec rezignovaly a obě se pro jistotu přestěhovaly do Prahy, aby šestnáctiletou slečnu uhlídaly před nástrahami velkoměsta.

Prosadila se i v Německu

Hudební svět jí záhy ležel u nohou. K jejím velkým obdivovatelům patřil také Vladimír Menšík (†58). V roce 1972 byl soubor Divadla Rokoko rozprášen a Čižmárová dostala nabídku z východního Německa, kde působila téměř rok po boku zpěváka Petera Alberta. Natočila s ním mj. duet Wir lieben alles Schöne auf der Welt, který bodoval v tamních hitparádách. Po návratu vystupovala se svou skupinou a v roce 1975 nastoupila do Divadla Semafor.

Příliš spoléhala na druhé

V 80. letech začala ztrácet půdu pod nohama. Její repertoár přestával mít šťávu, protože mu chybělo dramaturgické a manažerské vedení. Temperamentní Valerie Čižmárová sice nezapřela svou horkou „východňárskou“ krev ani maďarské kořeny, ale po svém boku vždycky potřebovala někoho, kdo by ji vedl, nebo někam směroval.

Jeden čas jí dělal manažera manžel. Jenže to byl lékař a kariérně jí nijak nepomohl. Manželství se nakonec rozpadlo. Zpěvačka pak našla spřízněnou duši v osobě saxofonisty Pavla Kondelíka, se kterým žila od 90. let až do své smrti.

Po roce 1989 na původní úspěch už nenavázala. Nakonec udeřily zdravotní problémy se štítnou žlázou. Zpěvačka se ale bála operace a odmítala léčbu, což se jí stalo osudným. Zemřela před 15 lety - 7. března 2005. ■