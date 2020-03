Jako by je od sebe nedělil ani rok: Kim (39), Naomi (49) a Cher (73) se sešly v jednom reklamním spotu

Slavné dámy spojily síly pro reklamní spot. Profimedia.cz

V rozhovoru pro blog Kim propagovala především svůj připravovaný dokument Kim Kardashian West: The Justice Project, zatímco Cher se rozpovídala o své neutuchající slávě: „Nějak se stalo, že jsem i v tomto věku stále slavná. Nikdy bych to nečekala. Když teď přijdu na pódium, vidím mezi fanoušky opravdu různorodé skupinky. Staří, velmi mladí, děti, je to hodně výjimečné. Vím, že je stále dělám šťastnými, a to je pro mě opravdovým darem,“ nechala se slyšet zpěvačka s nestárnoucím obličejem.

Naomi zase mluvila o své charitativní činnosti, především v oblasti boje proti AIDS. Nemoci totiž v roce 1989 podlehl i modelce blízký módní návrhář Ray Petri. „Byl to jeden z prvních lidí, o kom jsem věděla, že má AIDS. Co mě opravdu zasáhlo, speciálně ke konci jeho života, bylo, jak hnusně se k němu lidé chovali,“ svěřila.

„Od té doby podporuji výzkumy. A to skoro 25 let. Tenhle boj nikdy nevzdám, věřím, že někde existuje lék,“ doplnila modelka. ■