Partyšová se snaží nepřiživovat paniku okolo koronaviru, ale stejně má strach: Vím, že vás tahle nemoc může i zabít

Gabriela Partyšová má za sebou těžkou nemoc. Super.cz

„Když přijdu do ranního vysílání, potýkám se s tříhodinovou náloží dnes nejvíce skloňovaného slova koronavirus. Někdy už vypínám rádio, když jedu domů z práce. Ta bublina okolo toho narůstá a já ji nechci vykrmovat,“ říká moderátorka na představení nového polaroidního fotoaparátu, kterým prováděla.

Gábina se snaží být obezřetná, zároveň ale nepropadá panice. „Není to tak, že bych necestovala. Byla jsem teď na horách. Plánuji si se synem dovolenou v zahraničí,“ říká Gábina, která naštěstí nemusela rušit cestu do severní Itálie. „Ty aktuálně postižené oblasti ráda navštěvuji, ale letos jsem se tam na lyže nechystala. Asi to tak mělo být.“

Gábina chápe obavy lidí. „Nedivím se, že se někteří lidé bojí, že někde uvíznou a přijdou o svou svobodu. Máme někdy pocit, že si všechno můžeme dovolit, ale kdyby nás někdo, třeba jen na týden, zavřel do krásného hotelového rezortu, tak by byl ten pocit děsný,“ vyjádřila obavu Gabriela.

Sympatická moderátorka nedávno prošla jiným nepříjemným onemocněním, postihla ji silná chřipka, a tak dobře ví, jak mohou být tyto nemoci nebezpečné. „Není to tak, že bych se toho bála, na druhou stranu jsem prošla šílenou chřipkou, tak vím, že by tahle nemoc mohla i zabít,“ říká Partyšová, která se potýkala s kašlem a silnými horečkami. „Za šest dnů, kdy jsem měla chřipku, jsem zhubla tři kila. Pak jsem měla asi za týden tři kila nahoře,“ uvedla Gábina Partyšová. ■