Nástupce Dana Nekonečného? Cristovao je stále single, a tak se baví barevnou módou

„Bál jsem se, že dnes budu v barvách sám. Že dojde na efekt Bridget Jonesové, která přišla na večírek v playboy kostýmu s oušky,“ vyjádřil se smíchem v hlase svou obavu Ben. Pestrobarevně oblečený zpěvák ale nebyl nejvýraznějším účastníkem večírku, zdatně mu sekundovala kolegyně Sharlota Frantinová (23), nebo vizážistka Kateřina Koki Mlejnková.

Zpěvák nepotřebuje stylistu, své oblečení si vybírá sám. „Obecně mě baví barvy. Oblečením se bavím. Cítím se dobře v barevných věcech, ale klidně třeba i v obleku. Snažím se módou bavit,“ vysvětluje náš budoucí reprezentant na Eurovizi.

Cristovao si drží pod pokličkou své soukromí a příliš nemluví o svých vztazích. Vypadá to, že je aktuálně nezadaný. „Zatím se nikdo neobjevil. Vyplatí se mi spíš investovat čas do své práce. Osud ke mně byl hodný, spoustu věcí se povedlo, vydalo se to směrem, kterým jsem chtěl. Pracuji na hudbě, mám spoustu nových projektů, mám před sebou Majáles a O2 arenu. Samé velké věci,“ tetelí se Ben Cristovao. ■