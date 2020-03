Harry a Meghan poprvé od odstoupení z funkce ve společnosti: Jak to dopadlo?

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu dorazili do Londýna Profimedia.cz

Vévodkyně Meghan (38) se poprvé od oznámení, že se s manželem vzdávají svých pozicí v královské rodině, a následném odjezdu do Kanady, vrátila do Londýna. Doprovodila Harryho (35) na akci Endeavour Fund Awards.

Do londýnského Mansion House pár dorazil ruku v ruce pod deštníkem, počasí manželům moc nepřálo. Před budovou v centru města na ně čekala asi padesátka lidí, od nichž se dle Daily Mailu dočkali nadšeného přivítání i zabučení.

Meghan předávala jednu z cen pro nemocné a zraněné vojáky a vojačky, které fond podporuje v návratu do aktivního života. „Je hezké být zpět. Je to už potřetí, co mám to neskutečné štěstí, že sem mohu doprovodit svého manžela. Je to tu velmi inspirativní,“ uvedla.

Zprávu, že se rozhodli vzdát svých královských pozicí, Harry a Meghan zveřejnili začátkem ledna. „Máme v úmyslu vzdát se role ‚předních‘ členů královské rodiny a pracovat, abychom se stali finančně nezávislými, zatímco budeme nadále plně podporovat Její Veličenstvo královnu,“ uvedli ve svém prohlášení. ■