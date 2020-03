Běhání už přenechává jiným: Ivana Korolová ale i s těhotenským bříškem chodí denně 5 kilometrů

Ivana Korolová se pochlubila bříškem. Foto: instagram I.Korolové

„Už to začíná. Běh dávám k ledu a denně chodím aspoň 5 kilometrů a rozjímám v lese. Sem tam obejmu strom a vysílám přes něj do vesmíru svoje přání a poděkování za to, co mi posílá. Povídám si s břichem a miluji ho víc než to bývalé namakané. Za každým druhým stromem si musím dřepnout a do kopce funím. Nejsem blázen, budu máma,“ svěřila se zpěvačka, na které je těhotenství už opravdu znát.

Přestože si do lesa vyrazila ve sportovním a v manželově mikině, bříško už u Ivany nikdo nepřehlédne. Zpěvačka je v 6. měsíci těhotenství a už se pomalu začíná připravovat na přírůstek do rodiny. ■