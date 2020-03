Jako žluté kuře ve spacáku: Bára Munzarová se komických rolí včetně podivných kostýmů nebojí

Barbora Munzarová v muzikálu Addams Family Super.cz

"Vzhledem k tomu, že už třetí týden dochrchlávám nějakou chřipku, opravdu je to chřipka a nic zajímavějšího, tak jsem se trochu bála hlasově. Písnička je navíc polohově trošku mimo můj rozsah, je těžká. Ale říkala jsem si, že je premiéra, tak to tam pustím naplno. Navíc jsem cítila úžasnou podporu od všech kolegů. Jsem spokojená a mám radost," svěřila se s pocity už v zákulisí Hudebního divadla v Karlíně.

Její postava Alice osciluje mezi dvěma polohami, od uťápnuté, skoro až stepfordské paničky, až po živelnou ženu. Co Báře sedí víc? "Je pravda, že pořád ještě hledám míru, aby to nebyla moc karikatura. Ale já sama jsem spíš ten živočich, třeba na motorce. I když už to nedrtím od února do listopadu, protože mě nebaví vrstvit oblečení, takže si to nechávám jenom na léto, v sukýnce, za holčičku," prozradila.

A když už jsme byli u oblečení, zajímalo nás, jak se Munzarová cítí v kompletně žlutém kostýmu včetně stejně barevné paruky. "Je to takový žlutý spacák. Vždycky říkám, že to, co nezahraju, oblíknu. Tady to splňuje veškeré normy. Už jsem se přehrála do těch starých komických postav a tohle je fashion, který funguje sám o sobě," míní herečka. ■