Enrique Iglesias prozradil jméno třetího utajovaného potomka: Pro dcerku má i ruskou přezdívku

Enrique Iglesias Profimedia.cz

Pár poté zveřejnil na svých instagramových účtech fotografie přímo z porodnice a odtajnili, že se jim 30. ledna narodila dcera. Anna už v prosinci roku 2017 porodila zpěvákovi dvojčata Lucy a Nicholase.

Iglesias nyní, pět týdnů poté, co se stal trojnásobným tatínkem, sdělil časopisu People, že se jeho nová malá láska jmenuje Mary a má ruskou přezdívku Masha.

Z toho, jak si na nového člena zvyknou dvojčata, měl Enrique trochu strach: „Je to jen dvouletý rozdíl, takže jsem byl trochu vyděšený. Říkal jsem si, jak budou asi tak reagovat? Zároveň mám doma dva pejsky, takže je to trochu chaotické místo.“ Všechno prý nakonec ale proběhlo klidně a starší sourozenci si to užívají.

Zpěvák se nyní chystá na turné s Rickym Martinem (48). Ten mu jako čtyřnásobný otec poradil, jak zvládnout turné s dětmi. ■