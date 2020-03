Výstřih do pasu a sexy podvazky: Lucie Bílá vypadá lépe než kdy předtím. Předvedla i vášnivý tanec

Lucie Bílá ukázala tělo v sexy kostýmu včetně podvazků. Super.cz

"Podle mě jsou pauzy docela ozdravné a dala jsem si do toho i některé věci, které jsem předtím ani nenašla a nevšimla jsem si jich, ale teď mi přišly vhod. Udělala jsem si tam pár takových změn, ovšem vnitřních, takže to divák možná ani nepozná. Dnešní představení jsem si užila, nehráli jsme dva roky a je dobře, že se vrátilo. Lidi mají to představení rádi," míní Lucie.

Zpěvačka má i mnoho tanečních výstupů, a i když tvrdila, že tanec je její slabší stránkou, nám se zdálo, že je čím dál lepší tanečnicí. "Já se vždycky pomlouvám a nevím, proč to dělám. Asi bych poděkovala panu choreografovi Strouhalovi, protože se mnou má svatou trpělivost. Snažila jsem se, protože ta role není moc statická a je velmi sexy. Nedělat tam to tango tak, jak má být, by byla škoda," soudí zpěvačka.

Kdo by si ale myslel, že tanec ji uchvátil tak, že by vzala nabídku na StarDance, mýlil by se. "Já už ji několikrát dostala. Všechny obdivuju, že si na to najdou čas, ona je to opravdu velká dřina. Nicméně já ani nemůžu, mám tak plný diář, že se mi tam málem nevejde ani turné na Slovensku, natož koncertní výpadek na taneček. Radši budu zpívat," vysvětlila. ■