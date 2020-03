Popáleniny 2. stupně: Kamila Nývltová si opařila prsa!

Kamila Nývltová si opařila prsa. Super.cz

Zpěvačka Kamila Nývltová (30) vyrazila na obnovenou premiéru muzikálu Addams Family do Hudebního divadla v Karlíně v šatech, které odhalovaly dekolt. Okamžitě jsme si všimli, že s jejím poprsím není něco v pořádku. Hyzdily jej hojící se boláky.

"Minulý týden jsem se připravovala na ples na Žofíně a chtěla jsem mému Pepovi vyžehlit sako. A máme novou napařovačku... Zapínala jsem ji, furt to nešlo a blafalo, tak jsem to zmáčkla o vteřinu déle, vyletělo mi to a přes mikinu spálilo prso," vyprávěla.

"Nejdřív to moc nebolelo, ale pak to začalo bolet jako pes a Pepa mě až v pondělí přinutil, abych po třech dnech jela do Vinohradské nemocnice. Tam mi pak doktor řekl, že mám popáleniny 2. stupně," svěřila.

"Teď už to tak hrozně nevypadá. Měla jsem to zalepené, ale už je to zaschlé a nechtěla jsem tam mít nějakou šerednou náplast nebo bílý fáč s mastí," dodala s tím, že dekolt si nevzala, aby na popáleninu upozornila, ale protože neměla doma jiné šaty, ve kterých se ve společnosti ještě neukázala.

Mimochodem, popáleniny nebyly jediným zraněním, které Kamila během poslední doby utrpěla. "Mám ještě make-upem zamaskovanou nohu, protože jsem minulý týden spadla na bednu a narazila jsem si holeň, až mi tekla krev," popsala ještě. ■