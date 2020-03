Eva Jasanovská Foto: archiv E. Jasanovské

"Odletěly jsme si odpočinout jen na čtyři dny. Bohužel náš let zpátky domů letecká společnost zrušila kvůli nevytíženosti. Lidé se bojí létat kvůli koronaviru. V Ománu jsme tak musely zůstat o dva dny déle," řekla Super.cz Eva.

Že by to kamarádkám nějak zvlášť vadilo, se ale říct nedá. "Tak naštvalo by mě, kdyby nám to o tři dny zkrátili, ale takhle si nemůžu stěžovat," smála se Jasanovská.

O její dvě děti bylo doma postaráno, a tak nemusela být ve stresu. "Děti mají skvělého tatínka," dodala Eva. ■