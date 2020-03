Ciara se cvičení nebrání ani v těhotenství. Profimedia.cz

Zpěvačka Ciara (34) je v očekávání, ale to ji nezastavilo od formování postavy ve fitku. Ale nemylte se, ani jí se do cvičení moc nechtělo, jak přiznala ve videích na svých Instastories.

„Jsem tak unavená a vůbec se mi nechce, ale s úsměvem to dám. Rychle se zpotím a pořád jsem utahaná. Ta únava nikdy nemizí, ale co naplat. Hecnu to, protože jsem už nějakou dobu necvičila. Modlete se za mě,“ apelovala na sledující.

Cvičení pod dohledem trenéra nakonec zvládla a odcházela z posilovny spokojená. Dokumentovala i to, jak posiluje ruce. „Byla to síla, ale dala jsem to,“ okomentovala na závěr. Ciara se pyšní dokonalou atletickou figurou, kterou už od raného dětství formuje tancem. Na pohyb v průběhu těhotenství je tedy zvyklá.

Cici, jak si říká, má dceru Siennu (2) se současným manželem Russellem Wilsonem a syna Futura (5) z předchozího vztahu. Že s Wilsonem čekají druhého potomka, oznámili nedávným postem na Instagramu. ■