Slavná modelka by ráda další plastiku prsou, která má prý po dětech vyfouklá. Bojí se ale, že při operaci zemře

Chrissy Teigen Profimedia.cz

Chrissy Teigen (34) je dvojnásobnou maminkou a také „královnou Twitteru“, kde je často velmi sdílná a nebere si moc servítky . Tentokrát se rozpovídala pro časopis Glamour, kterému svěřila, že vážně uvažuje o další plastice prsou. Ráda by si nechala vyjmout implantáty a poprsí pozvednout. Zvětšení podstoupila už jednou, před 14 lety.

„Nechala jsem si udělat prsa ve dvaceti a bylo to spíš kvůli plavkám. Říkala jsem si, že když budu pózovat nebo ležet na zádech, chci, aby byla pěkně živá. Jenže pak máte děti a prsa se vám naplní mlékem a najednou se úplně vyfouknou a jste v háji.“ Není to ostatně poprvé, co si postěžovala na povislá prsa.

Při první plastice si manželka zpěváka Johna Legenda ponechala svou velikost, pouze vnady nechala vyplnit, aby měly požadovaný tvar. „Teď chci implantáty vyndat,“ doplnila však. „Pokud bych měla udělat jednu věc, tak si prsa nechat zvednout. Myslím, že implantáty byste měli měnit každých deset let.“

Z další operace má však modelka strach. „Když máte děti, přemýšlíte o zákrocích jinak. Říkám si, že nechci umřít na stole, když mi budou dělat prsa,“ přiznala. Také se svěřila, že se v minulosti vážila i třikrát denně, aby měla jistotu, že má správnou váhu. To se prý změnilo až s dětmi, po narození mladšího syna Milese (1) Chrissy trvalo rok, než se zase dostala do formy.

Teigen mluvila i o poporodních depresích, psychické problémy měla už po narození dcery Luny (3), až po druhém porodu je však začala řešit. S potížemi se potýká dodnes. „Minulý měsíc byl trochu náročnější,“ přiznala. „Kdo to zažil, tak ví, jak je někdy těžké jenom přemýšlet nebo se zvednout z postele.“

„Nestarala jsem se o sebe dobře. Brala jsem léky, jenom když jsem si na ně vzpomněla. Občas jsem spala i 12 hodin, probudila se a klidně bych znovu usnula. Teď se snažím být lepší,“ doplnila. ■