Eva Burešová se pustila do tenisty Rosola: Takhle reagovala na jeho slova o lascivní fotce ex Ochotské

Míši Ochotské (vlevo) se zastala její kamarádka Eva Burešová. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram M. Ochotské

Tenista Lukáš Rosol (34) se nedávno opřel do své exmanželky Míši Ochotské (35), s níž má syna Andrého (5). Bývalá moderátorka Novy na Instagramu zveřejnila svůdnou, ale decentní fotku z postele, kde byla oblečená do pánské košile .

Snímek Rosol označil za lascivní. „Z pozice matky by to chtělo trochu zodpovědnosti a respektu vůči našemu synovi, který se na tak vulgární a lascivní fotky svojí matky může za chvíli sám podívat,“ neudržel emoce na uzdě Rosol.

Ten to ale na sociální síti ihned schytal. Okamžitě se do něj pustili Míšini fanoušci, kteří poukazovali na to, že Rosolova současná manželka Petra má na svém profilu na Instagramu mnohem odhalenější fotky. Ochotské se zastala i zpěvačka a herečka Eva Burešová (26).

„Vulgární a lascivní fotky máte na každém kroku, billboardu, videoklipu. Žena v košili není vulgární. Co je podle mě horší, je vyjadřování otce k fotce matky jejich syna. Syn by určitě v budoucnu ocenil milé, laskavé chování plné podpory a lásky. Z toho si odnese určitě více. Snad se cítíte lépe, když jste se takto „dospěle“ vyjádřil,“ vzkázala Rosolovi Burešová, jež svou kamarádku veřejně podpořila.

A co si myslíte vy? Je podle vás fotka Míši Ochotské lascivní?