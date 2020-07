Krabičkovou dietu už vzdal: I tak se bude Kopečný před diváky opět ukazovat polonahý

Honza Kopečný chce zpátky vymakané tělo. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv J. Kopečného

„Tenhle styl života mám docela rád a baví mě to, nicméně to nejde držet furt, člověk do toho vlítne po hlavě, drží, drží a když se dostane do formy, kdy je spokojený, tak už to pak jen udržuje. A pak je ještě druhá strana mince, že člověk má tolik práce, že tu energii se snaží doplňovat. Já jsem teď na chvíli polevil, ale jelikož mě čekají náročné projekty, kde budu zase nejspíš trochu odhalený, tak bude potřeba být ready,“ svěřil se zpěvák.

Honza svou postavu v minulosti předvedl nejen na divadelních prknech, ale také v show Tvoje tvář má známý hlas.

Kvůli novým projektům, kterých si nabral možná přespříliš, teď potřebuje zase rychle vyrýsovat svaly.

„Jsou to Cikáni jdou do nebe, kde budu hrát hlavní roli, potom projekt We Will Rock You, tam jsou ty kostýmy takové, že se budeme odhalovat. K tomu zkouším Kata Mydláře a Děti ráje. Trochu jsem si toho nabral moc, ale není to o tom, že bych vzal vše, co přijde, ale jelikož rád spolupracuji s určitými produkcemi a lidmi, tak jim potom nerad říkám ne, když ta nabídka přijde,“ dodal Kopečný s tím, že doufá, že bude vše zvládat.