Helena Zeťová zkolabovala a ruší turné. Zdravotní potíže jí nedovolují zpívat na sto procent

Helena Zeťová Michaela Feuereislová

Zpěvačka Helena Zeťová (39) ruší plánované turné, které mělo následovat po její čerstvě vydané desce. Kvůli zdravotním problémům není schopna na sto procent zpívat. Její hlas funguje jen z jedné třetiny a v případě přetížení hrozí, že by o něj přišla úplně.

"Po zrušení prvních dvou tour koncertů ze zdravotních důvodů, jsem se moc snažila navštěvovat lékaře všeho druhu. A nic. Poslední dobou toho bylo skutečně hodně. S nejlepší kapelou, co jsem měla, jsme zkoušeli hodiny a hodiny a tímto jim chci poděkovat za všechno, co pro mě udělali. Bohužel se to táhlo od dokončení desky. Plesy, jiné práce, vstávání, asi i nervy, imunita a různé osobní příběhy, až přišel kolaps," vysvětluje Zeťová.

"Mé hlasivky jsou funkční z třetiny. A při přetížení mi hrozí trvalé následky, případně úplná ztráta hlasu. Miluju hudbu a miluju zpívání. A strašně ráda křičím. A mám strach, abych o to nepřišla. Je mi to neskutečně líto, ale celé plánované turné k nové desce musím zrušit! Vím, že jsem vás asi zklamala, ale věřím, že v létě vám to všem vynahradím," napsala fanouškům Zeťová. Doufejme, že zpěvačka bude brzy v pořádku. ■