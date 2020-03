Lucie Smatanová Herminapress

Jak Super.cz už informoval, česká modelka Lucie Smatanová (34), jež žije v Itálii, si kvůli obavám z koronaviru v Miláně, kde pracovně pobývala, naordinovala dobrovolnou domácí karanténu. Do Česka odletět nemohla, respektive mohla, ale čekala by ji zde povinná čtrnáctidenní karanténa a nemohla by poté odcestovat do Vídně na dlouhé měsíce nasmlouvanou prestižní práci.